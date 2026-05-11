エステー [東証Ｐ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.9％増の24.1億円になり、27年3月期も前期比11.8％増の27億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の46円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比93.5％増の0.6億円に拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.6％→