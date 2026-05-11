東京センチュリー [東証Ｐ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比30.5％増の1112億円に拡大し、27年3月期も前期比10.5％増の1230億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を72円→80円(前の期は62円)に増額し、今期も前期比10円増の90円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の