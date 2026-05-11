ＬＩＴＡＬＩＣＯ [東証Ｐ] が5月11日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比14.0％増の27.3億円になり、27年3月期も前期比20.5％増の33億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の15円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比3.6％増の10.5億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の16.2％→13