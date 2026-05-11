トーカロ [東証Ｐ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.4％増の147億円になり、27年3月期も前期比1.7％増の150億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を70円→85円(前の期は68円)に増額し、今期も前期比1円増の86円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常