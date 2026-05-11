サンフロンティア不動産 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.9％増の232億円になり、27年3月期も前期比11.6％増の260億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の80円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.9％減