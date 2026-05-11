藤倉コンポジット [東証Ｐ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.1％増の51億円になり、27年3月期も前期比7.8％増の55億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の86円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.7％増の13.1億円に伸び、売上