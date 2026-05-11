今仙電機製作所 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→21.2億円(前の期は5.1億円)に24.8％上方修正し、増益率が3.3倍→4.2倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13億円→17.2億円(前年同期は7.6億円)に32.4％増額し、増益率が70.9％増→2.3倍に拡大する計算