テクノメディカ [東証Ｓ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比31.8％増の17.1億円に拡大したが、27年3月期は前期比35.9％減の11億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を68円→129円(前の期は68円)に増額し、今期は前期比36円減の93円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比19.9％増の8.5億円に伸び、売上営業利