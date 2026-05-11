11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比10.1％減の3575億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.4％減の2695億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年４回決算型） 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００トップ２０ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本成長株アクティブ 、グロー