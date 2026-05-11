虹技 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比40.9％減の6億6900万円に落ち込み、27年3月期も前期比14.8％減の5億7000万円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円減の40円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.4％減の8200万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.4％→1.4％に悪化した。