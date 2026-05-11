NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。西武は堀越啓太投手の登録を抹消しました。堀越投手は2025年ドラフト4位で東北福祉大から入団したルーキー右腕。ファームでは3度のリリーフ登板で防御率0.00とアピールを見せ、6日に初昇格を果たしました。同日のソフトバンク戦では1回1失点。直近登板となった前日10日の楽天戦では無失点に抑えました。西口文也監督は6日の試合後インタビューで「お試しという感じなので、そんなに長く1軍に