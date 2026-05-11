自民党は11日、ネット上の誹謗中傷や偽情報などへの対策を議論する会合を開いた。オリンピアン2人が招かれ、アスリートの誹謗中傷被害を防ぐ対策の必要性を訴えた。自民の情報戦略調査会「ネット上の誹謗中傷・偽誤情報等対策小委員会」の冒頭、委員長を務める山下貴司元法務大臣は「ネット上では非常に心無い誹謗中傷に傷づく方々が数多く出ていて、まだその救済措置もまだ十分とは言えない」との認識を示した。2024年のパリ五輪