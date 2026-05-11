NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。ヤクルトは石原勇輝投手と北村恵吾選手を抹消しました。プロ3年目の石原投手は、前日10日の広島戦で今季初登板。3回2安打1失点で初黒星を喫しました。プロ4年目の北村選手は、4月30日に再昇格。以降2試合に先発出場するなど、今季8試合で打率.077、1打点の成績でした。両選手の再登録は21日以降に可能となります。