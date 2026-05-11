国内有数の米どころ、山形県の庄内平野は、本格的な田植えシーズンを迎えている。残雪をまとった鳥海山（２２３６メートル）が浮かぶ水田で１１日朝、農家が田植え機を走らせていた。鳥海山の麓に位置する遊佐町などでは、水面に映る姿が「逆さ鳥海」として親しまれている。主力品種「はえぬき」などを約１８ヘクタールに植える予定という農業の男性（５１）は、「晴れた日の鳥海山はやっぱりきれい。暑さや台風に負けず、今年