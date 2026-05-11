カーリングの世界ジュニア混合ダブルス選手権（カナダ・エドモントン）で、日本代表の三浦由唯菜（札幌国際大）、藤井海斗（ＳＣ軽井沢クラブジュニア）組が歴史を塗り替えた。今大会は予選を１位通過すると、準決勝では強豪のスコットランドを６―５で下した。カナダとの決勝は前半の４エンド（Ｅ）を２―３で折り返す。最終第８Ｅは４―５で迎えたが、２点を奪って６―５逆転勝利を収め、優勝を飾った。三浦は日本協会を通