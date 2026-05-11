映画『スピード』シリーズや『しあわせの隠れ場所』、『オーシャンズ8』などに出演するサンドラ・ブロックが、母の日に際し、養子に迎えた2人の子どもと写る写真を珍しくシェアした。【写真】超レア！サンドラ・ブロック、幼い頃の子どもたちと写る写真を披露現地時間5月10日、サンドラは自身のインスタグラムを更新。祖母と向き合う2ショットや、母でドイツ人オペラ歌手のヘルガ・マイヤー、妹ジェシンと写る幼い頃の写真、