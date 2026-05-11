なにわ男子が、5月21日発売の雑誌「Myojo」7月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙・裏表紙を飾る。さらに、中面の12ページにわたる特集と厚紙カードにも登場する。【写真】なにわ男子がカラフルなジャージ姿でワチャワチャ！「Myojo」7月号ちっこい版表紙今回は、なにわ男子のデビュー5周年イヤーというメモリアルなタイミングでの表紙を飾る。通常版の表紙＆裏表紙では、大人っぽいフォーマルなスーツ衣装に身を包