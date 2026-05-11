モデルでブランドディレクター、吉川ひなの(46)が11日までに自身のインスタグラムを更新。歌手デビュー当時の姿を公開した。 【写真】美男＆美少女！懐かしの一枚を羨む声が続々 「今回みんながいっぱい送ってくれたフミヤ先輩なななな懐かしい～フミヤさんプロデュースで歌手デビューしたようなしてないような」とつづり、歌手・藤井フミヤとの2ショットを投稿。吉川は1997年に藤井のプ