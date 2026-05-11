賃貸派もマイホーム派も抵抗感あり…！？SNSやネットで紹介されているおしゃれな部屋作り。観葉植物を天井からつるしたり、壁にお気に入りの雑貨を飾る棚を付けたりするのは、今や洗練された空間作りの“マスト”とも言える定番スタイルです。【画像】床の凹みは？雨で床が変色したら…？これが、間違えがちな“原状回復項目”です！「自分もやってみたい！」と憧れる一方で、「でも、壁に画びょうやネジで穴を開けちゃうのはち