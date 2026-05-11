記事ポイントモントワールが「伊右衛門 抹茶塩」を2026年5月18日よりコンビニ先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいスーパーマーケット等では5月25日より販売開始予定 あの「伊右衛門」の抹茶をそのままお菓子で楽しめる新商品が登場します。モントワールは、ひとくちサイズの揚げせんべい「伊右衛門 抹茶塩」を2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアにて先行