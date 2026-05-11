元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）が、自身のYouTube「長谷川穂積のラウンド13」を更新。中継の解説を務めた長谷川氏が観た世紀の一戦を解説した。2日の世界スーパーバンタム級4団体統一王座タイトルマッチ、井上尚弥（33＝大橋）―中谷潤人（28＝M・T）の試合をリングサイドで見守った長谷川氏は「真剣の斬り合いと一緒だから空振ってもお客さんの歓声が凄かった」と振り返った。長谷川氏は井上尚の凄さについて、「