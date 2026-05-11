帝国データバンクは11日、米穀店の休廃業や解散の件数が3月末までの1年間で75件となり、3年ぶりに減少したと発表した。コメ価格の高騰で多くの店が一時的に黒字となったことが影響したという。ただ足元ではコメ余りで値下げを余儀なくされており、再び廃業が増える懸念があるとも指摘した。75件のうち、卸売業が30件、小売業は45件だった。原因は後継者不足や、販売先である地域の飲食店の撤退などだった。一方で、スーパー