ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が12日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアムマリンスタジアム）に先発することが発表された。日本ハムは伊藤大海投手が先発する。ジャクソンはDeNAから移籍1年目の今季ここまで6試合に登板して2勝3敗、防御率4・50。圧倒的な投球を見せる一方で、制球を乱して失点を重ねる場面も多い。日本ハム戦は1勝1敗だが、前回対戦した4月14日の試合では7回6安打4失点で黒星を喫した。右腕は「先発陣が任