キャシー中島（74）が原案プロデューサーを務め、夫の勝野洋（76）が主演する、勝野劇団公演vol.10「横浜グラフィティフォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（7月2日、横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール）製作発表会見が11日、都内で開かれた。脚本・演出の次女・勝野雅奈恵（44）が「大立ち回りがある。父が、どういうパワーを持ってやれるか？それが、きっと胸に来る…頑張ってるなと。娘だからできる、むちゃ振