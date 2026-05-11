外はマイナス50度、エンジン内部は高温 空気が激変する仕掛け旅客機は通常、高度約1万mを飛行しています。この高度の外気では、気圧も酸素量も地上より薄くなります。気温はなんとマイナス50度前後という過酷な世界です。【実物は相当な大きさ】飛行機のエンジンの写真はこちらです空気が必要な状態でも、そんな空気をそのまま機内に取り込むわけにはいきません。実は、機内で私たちが吸っている空気は、ジェットエンジンを経