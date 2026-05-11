エティハド航空は、エコノミークラスを対象とした「グローバルセール」を5月10日から14日まで開催している。東京/成田発と大阪/関西発を対象に最大30％オフとなる。エコノミークラスの往復・片道運賃のベーシックとバリューが対象。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ、諸税込み。割引は税金・手数料を除く基本運賃に適用される。搭乗期間は5月から10月まで。・東京/成田発着モスクワ（107,660円）、パルマ・デ・マヨルカ