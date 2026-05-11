北中米ワールドカップを中継するDAZNが５月11日、「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」を開催。DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さん、DAZNドリームリーダーの内田篤人氏らが登壇した。同じくアンバサダーを務める長友佑都（FC東京）はVTRで出演。画面を通して、「みんなでワールドカップの熱狂を日本中に伝えていきたいと思います。自分は５度目のワールドカップ出場を目指し、日本代表に選ばれる