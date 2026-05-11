M!LKの佐野勇斗さんは5月10日、自身のInstagramを更新。イケメンな自撮りショットを公開し、ファンから歓喜の声が上がっています。【写真】佐野勇斗のイケメン自撮りショットM!LKメンバーも反応佐野さんは「みんな今日もお疲れ様！！」とつづり、1枚のセルフィーを投稿。カメラと顔の距離が近く、イケメンな佐野さんにドキドキしてしまいます。また、タンクトップから肌が見えているのが、とても色っぽいです。この投稿には、M!LK