祇園辻利（本社：京都市）は11日、和スイーツ新作『抹茶生だいふく』を、公式オンラインショップ・一部直営店で販売開始した。【写真多数】もち、ふわ、とろり…中身はあざやかな抹茶色「祇園辻利」の生だいふく『抹茶生だいふく』は、165年以上にわたり抹茶と向き合い続けてきた祇園辻利にとって初の商品化。これまでの知見をもとに、抹茶の魅力を“ひとくちの中で重ねて味わう”ことを追求。開発にあたって、40年以上の歴