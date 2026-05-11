「ノンスメル清水香 マスカットティーの香り」白元アースは、ホテルクオリティの衣類・布製品・空間用消臭剤「ノンスメル清水香（せいすいか）」に、夏限定の「マスカットティーの香り」を5月22日から数量限定で発売する。「ノンスメル清水香」は、プロ用消臭剤「清水香」と共同開発した、衣類・布製品・空間用消臭剤。アルコールを高濃度で配合した独自処方で、スプレー後の乾きが速く、衣類・布製品についた気になるニオイ（汗・