NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。広島は赤木晴哉投手と秋山翔吾選手を抹消しました。佛教大を経て2025年ドラフト5位で入団した赤木投手は、10日のヤクルト戦に先発登板し、2回無失点。ここまで5試合に登板(うち先発1回)し、防御率7.11の成績を残しています。ともに抹消された秋山選手は、今季は27試合に出場し、打率.243、2本塁打、4打点の成績。同じく10日ヤクルト戦で1番レフトで先発出場していましたが、3回の守備からベ