NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。楽天は瀧中瞭太投手を抹消しました。7年目を迎える31歳の瀧中投手。前日10日には今季6度目の先発登板として、西武戦のマウンドにあがりました。しかし先頭に死球を与え出塁を許すと、2アウトまで追い込むもネビン選手のタイムリーを浴び失点。2回にもヒットと四球で1アウト満塁のピンチを招き、犠牲フライで1失点としました。瀧中投手はここで降板。この日は1回と2/3を投げ、被安打3、奪三振