不法就労の外国人を雇用している事業者などの情報を募る「不法就労通報報奨金制度」が、11日から茨城県で始まりました。この制度は、不法就労の外国人を雇用している事業者などの情報を募り、警察の検挙につながった場合は、1件につき1万円の報奨金を支払うもので、11日から茨城県のサイトで受け付けを開始しました。茨城県などによりますと、去年1年間に県内で不法就労と認定された外国人は3518人で、4年連続で全国最多となってい