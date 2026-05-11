ロッテのアンドレ・ジャクソンが12日の日本ハム戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「やっぱり先発陣が任されたゲームをしっかり作って、チームを勝利に導いていくという気持ちを持って今週も戦いたい。まだまだ試合はありますけど、1試合1試合戦っていかなくてはいけないのでとにかく集中して臨みたい」とコメント。ジャクソンは今季ここまで6試合・36回を投げ、2勝3敗、防御率4.50の成績を残している。