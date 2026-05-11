常時インターネット接続している「コネクテッドカー」で取得された運転データが、運転者の明確な同意を得ることなくデータブローカーに販売されていた事案で、カリフォルニア州司法長官事務所はゼネラルモーターズ(GM)と和解したことを発表しました。GMは1275万ドル(約20億円)の罰金を支払うことになります。When It Comes to Data Privacy, Consumers Must Be in the Driver’s Seat: Attorney General Bonta, Partners Secure $1