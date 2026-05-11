【モデルプレス＝2026/05/11】女優の奥仲麻琴が5月10日、自身のInstagramを更新。初めての母の日を迎え娘との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】32歳元アイドル女優「幸せが輝いてる」生後5ヶ月娘抱いた母の日ショット◆奥仲麻琴、初めての「母の日」に親子ショット披露奥仲は「はじめてもらった母の日」とつづり、まもなく生後5ヶ月になる娘を抱いて芝生の上に座るプライベートショットを投稿。両腕で抱いて膝にのせ