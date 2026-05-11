BLACKPINKのジェニーが、“独立”の成果を数字で証明した。個人事務所設立後、2年間で238億ウォン（約25億円）の精算金を受け取っていたことが明らかになった。【写真】「全部見えてる…」ジェニー“限界ギリギリ”5月10日、金融監督院の電子公示システムによると、ジェニーが設立したOAエンターテインメントは、直近2年間でジェニーに総額238億ウォン規模の精算金を支払ったという。2024年には約143億ウォン（約15億円）、2025年