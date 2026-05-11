コメダ珈琲店は、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」とコラボレーションした「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を、5月14日から全国のコメダ珈琲店で数量限定販売する。販売期間は7月初旬までを予定している。今回のコラボレーションでは、「クランキー」ならではの“サクサク食感”を、コメダの人気メニュー「シロノワール」と「ジェリコ」で表現した。〈シロノワール CRUNKY〉あたたかいデニッシュの間に