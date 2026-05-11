【モデルプレス＝2026/05/11】P NATION初のガールズグループ・Baby DONT Cry（ベイビードンクライ）が5月11日、都内で開催された新ビューティブランド「RRRing」ブランドローンチ＆ブランドアンバサダー就任発表会に出席。アンバサダー就任への喜びを語り、それぞれのモーニングルーティンを明かした。【写真】日韓4人組グループ、話題のパート担当する日本人メンバー◆Baby DONT Cry、アンバサダー就任に喜びイヒョンは「素敵なブ