中日は１１日、ドラフト２位・桜井頼之介投手と仲地礼亜投手の出場選手登録を抹消した。桜井は、１０日の巨人戦（バンテリンドーム）で先発するも、５回４安打３失点。援護点をもらった直後に失点するなど、課題を残したが、６奪三振をマークした。５回に味方が勝ち越し、勝利投手の権利を持って降板するも、リリーフ陣が崩れて、白星が消えた。巡ってきた母の日のマウンドだったが、現地観戦した母・麻衣子さんに、プロ初勝利