◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽巨人森田駿哉投手▽中日桜井頼之介投手、仲地礼亜投手▽広島赤木晴哉投手、秋山翔吾外野手▽ヤクルト石原勇輝投手、北村恵吾内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽楽天滝中瞭太投手▽西武堀越啓太投手▽ロッテ藤原恭大外野手