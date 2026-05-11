広島・床田寛樹投手が、１０年越しの巨人・吉川封じを誓った。１２日の巨人戦（岐阜）に先発する左腕は、中部学院大（岐阜学生リーグ）時代に同球場でプレー。４年間でリーグ通算２１勝を挙げ、プロへの道を切り開いた。中京学院大・吉川（現巨人）とは１年時から何度も対戦。２３年の巨人戦（岐阜）で先発した際は対戦がかなわず「あしたは多分出てくると思うので、楽しみ。大学時代を思い出しながら投げられたら」と心待ちにし