宝塚歌劇団ＯＧが集結する音楽イベント「ＴＯＫＹＯＦＭ／ＢＳ１１ｐｒｅｓｅｎｔｓ昭和１００周年記念昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００ｉｎＯｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（５月３０日、東京・日本武道館）の記者発表会が１１日、都内で行われ、宝塚レジェンドスターの麻実れい、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめ、レジェンドゲストの小柳ルミ子が