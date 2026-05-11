タレントの関根麻里が、夫で韓国出身の歌手「Ｋ」と、父でタレントの関根勤との家族ショットを披露した。１１日にインスタグラムで「おじいちゃんがおばあちゃんに次女は一瞬、気が付きませんでした」とシルバーヘアのかつらで変ぼうした父との３ショットをアップ。「＃カンコンキンシアター３７＃クドい！〜銀座に帰ってきました〜９日間お疲れ様でした！！今年もたくさん笑った！！！」と舞台に出演した父をねぎら