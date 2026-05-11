Ｊ１町田は１１日、次戦のホーム東京Ｖ戦（１３日）へ向けて非公開で調整を行った。練習後に取材に応じた黒田剛監督（５５）は、４試合連続でベンチ外のＦＷ相馬勇紀（２９）について「（次節出場可能かは）分からない。メディカルと本人次第」と明かすと、「すぐにでも帰ってきてくれた方がいい。（コンディションが）上がれば入る。状況に応じて対応していくしかないが、親心としては出したい」と話した。相馬は４月５日のＦ