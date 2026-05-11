映画監督の福田雄一氏が、１１日、フリーアナウンサー・笠井信輔のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、２０１９〜２４年までの約５年間、うつ病だったと初公表した。動画の冒頭では、４月２９日に公開した実写映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」についてトークを展開。同作主演のＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮の話になると「僕は宣伝活動で、目黒くんを初めて見たのが『海のはじまり』だと言っている。普通、目黒くんのファンからし