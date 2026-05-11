俳優の勝野洋、妻でタレントのキャシー中島が一家総動員で活動する「勝野劇団」が１１日、都内で「横浜グラフィティ・フォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（７月２〜７日、横浜赤レンガ倉庫１号館３Ｆホール）製作発表会を行った。勝野家で１１年前から続けてきた「横浜グラフィティ」シリーズの１０作目。完結編になるといい、原案・プロデューサーのキャシーは「最初は横浜の一番輝いていた時代に私が不良だっ