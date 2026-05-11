５日、岩茶の春茶を摘む農家の人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月11日】中国福建省武夷山市で5月に入り、岩茶の春茶の摘み取りと製茶作業が最盛期を迎えている。茶農家は谷あいの茶園を行き交い、新芽を摘み取って山を下りる。麓の工房では、天日による萎凋（いちょう）や手作業での揺青（ようせい）、高温での炒茶、揉捻（じゅうねん）など、伝統的な工程が続く。こうした手仕事を経て、武夷山岩茶特有