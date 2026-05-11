１０日、表彰式でトロフィーを掲げる中国代表。（ロンドン＝新華社記者／李穎）【新華社ロンドン5月11日】卓球の世界選手権団体戦は10日、英ロンドンで男子決勝が行われ、中国が日本を3-0で下して優勝した。１０日、表彰式でトロフィーを掲げる中国代表。（ロンドン＝新華社記者／連漪）１０日、表彰式でトロフィーを掲げる中国代表。（ロンドン＝新華社記者／李穎）１０日、表彰式で記念撮影する中国男子・女子代表。（ロ