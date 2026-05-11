NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。巨人は森田駿哉投手を登録抹消しました。プロ3年目29歳の森田投手は前日10日に今季初昇格を果たし、同日の中日戦で今季初登板初先発。リードを2度追いつかれ、5回には1アウト2、3塁のピンチを招き降板しました。4回1/3を80球、7被安打(うち2被本塁打)、3奪三振、1与四球、4失点の結果でしたが、打線がその後に逆転したため森田投手に黒星は付きませんでした。